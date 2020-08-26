Петербургских депутатов попросили запретить песню Шуфутинского «3 сентября»

Санкт-Петербург, 26 августа. Петиция против главного хита шансонье Михаила Шуфутинского «3 сентября» появилась на портале Change.org.

Группа активистов адресовала обращение депутатам ЗакСа Петербурга. Они просят запретить неофициальный гимн осени. Они пожаловались, что этот трек звучит из каждого киоска, по радио и телевидению.

«Сколько можно это терпеть и любоваться «листом календаря» и «кострами рябин»!» — написал автор петиции.

Инициатива появилась за неделю до знаменательной даты. Однако информации о том, что депутаты будут рассматривать это предложение или отклонят его, пока нет.

Творчество Михаила Шуфутинского, которому в апреле исполнилось 72 года, пользуется большой популярностью именно в сентябре. По словам музыканта, мемы с его песней стали бесплатной рекламой.