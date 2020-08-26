Аргентинец застрял в России из-за коронавируса и женился на петербурженке

Санкт-Петербург, 26 августа. Аргентинский танцор Эрнан Бруса, застрявший в России из-за эпидемии коронавируса, женился на россиянке.

Мария впервые увидела Эрнана в Петербурге в 2018 году. Она танцевала вместе с друзьями на танго-флешмобе. Но аргентинец не увидел девушку.

Настойчивая петербурженка добавила иностранца в друзья в соцсетях, и ее заметила мама Эрнана. Женщина сказала сыну, что видела красивую русскую девушку.

Личное знакомство произошло год спустя, когда Мария приехала в Милан. Она брала у Эрнана уроки танго, а после этого он позвал ее на ужин. В романтической атмосфере они легко нашли общий язык.

После этого девушка часто летала в Италию на встречи с Эрнаном. В январе этого года мужчина прилетел в Петербург и остался до марта, а потом началась эпидемия.

«Я оказался запертым вдали от родины: не зная языка, без работы», — рассказал иностранец, его слова передает KP.Ru.

Мария пригласила Эрнана жить к себе. И аргентинец понял, что нашел своего человека. И пара решила пожениться. Молодые хотят жить России: у Марии и Эрнана тут есть работа.