Врач назвал главный аргумент в пользу вакцинации от гриппа

Санкт-Петербург, 26 августа. Врач общей практики Борис Шеляпин объяснил, почему нужно делать прививку от гриппа в осенний период.

По словам специалиста, вакцинацию нельзя игнорировать ни молодым, ни пожилым россиянам. Никто не знает, как болезнь будет протекать у пациента.

Даже у молодых людей от недосыпания падает иммунитет, передает телеканал «Санкт-Петербург». Поэтому очень важно вовремя сделать прививку, подчеркнул Шаляпин.

Главным аргументом врача в пользу вакцинации стало общее укрепление организма против других вирусов. Прививка от гриппа защищает человека от различных вирусных и бактериальных инфекций.

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