Центр олимпийских видов спорта построят в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Уникальный спорткомплекс появится в Калининском районе Петербурга, там смогут заниматься более 2,5 тысячи детей.

Комплекс построят на Замшиной улице по инициативе заслуженного тренера России Михаила Рахлина.

«Сегодня наш клуб находится в старом здании на Кондратьевском проспекте и уже давно не вмещает всех желающих», — пояснил тренер, его слова передает «Петербургский дневник».

Центр будут посещать дети и профессиональные спортсмены. По словам Рахлина, на выбор юным спортсменам предложат четыре олимпийских вида спорта.

Власти Петербурга выделили под застройку территорию, которая примыкает к Парку имени Сахарова. Жители этого района поддержали идею создания спорткомплекса.

Средства на строительство центра направят из городского и федерального бюджетов. Здание планируется достроить до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга появится новый сквер для людей с ограниченными возможностями здоровья.