Петербургский врач дала советы, как защититься от коронавируса

Санкт-Петербург, 26 августа. Главный врач горбольницы № 20 в Петербурге Татьяна Суровцева дала советы, как не заболеть коронавирусом.

В общественных местах следует носить маску и не прикасаться грязными руками к лицу. Когда вы возвращаетесь домой, в течение минуты мойте руки под струей воды, используйте мыло.

Лицо тоже помойте с мылом и прополощите рот водой или настоем ромашки. Суровцева порекомендовала использовать хозяйственное мыло, чтобы промыть в носу.

При первых симптомах нужно обязательно обратиться к врачу. Главврач советует регулярно измерять температуру тела. Чтобы укрепить иммунитет, она рекомендует принимать магний и витамины группы D и В.

С наступлением холодов можно заваривать травяные чаи. Очень полезен чай с ромашкой и иван-чаем.

Регулярные занятия спортом укрепят ваш организм, добавила Суровцева. В домашних условиях можно выполнять упражнения со скакалкой, на гимнастическом коврике и с обручем.

Напомним, что в России уже разработали вакцину против коронавируса. Препарат «Спутник V» в сентябре поступит в столичные больницы. Его также отправят на экспорт — соответствующее соглашение российские разработчики уже подписали с Казахстаном.