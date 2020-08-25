Петербурженка лишилась трех зубов после похода к частным стоматологам

Санкт-Петербург, 25 августа. Жительница Петербурга лишилась трех зубов и полмиллиона рублей после походов к частным стоматологам.

По словам женщины, она планировала беременность и решила проверить зубы. Врач заявил, что нужно срочно удалять два зуба и поставить коронки.

После этих «услуг» петербурженка почувствовала дискомфорт. Оказалось, что обе коронки были установлены неправильно. Стоматолог, который ставил ей коронки, отказался переделывать работу, пишет «Петербургский дневник».

Один из зубов сильно разболелся и его пришлось удалить. После этого петербурженка обратилась в другую клинику, где ей предложили установить импланты.

Второй стоматолог прописал антибиотики, чтобы снять воспаление зубов. Лекарства девушка принимала в течение 10 месяцев. Разумеется, ни о какой беременности уже речи быть не могло.

Когда пациентка пожаловалась руководству клиники, что лечение не помогает, с ней начал работать главный врач. Он нарастил кость и установил защитную мембрану. Однако через несколько недель конструкцию пришлось снять из-за общего состояния здоровья.

Девушка переживает, что упустила время, когда могла забеременеть. Сейчас она судится с клиникой, по вине которой потеряла зубы. У пострадавшей нет надежды, что она когда-нибудь сможет вернуть красивую улыбку.