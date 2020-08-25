Новый сквер для людей с ОВЗ появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 августа. Современный «Дружелюбный сквер» появится в Красногвардейском районе Петербурга, рассказала глава района Евгений Разумишкин.

Сквер будет находиться рядом центром реабилитации инвалидов имени Альбрехта и жилым кварталом. Первую очередь откроют к 15 ноября.

«В этом районе у жителей есть потребности в отдыхе, досуге. Концепция сквера заключается в том, что он больше предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Им нужно дополнительное оборудование», — прокомментировал Разумишкин, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

В парке оборудуют площадки для детей и взрослых, отдыха и занятий спортом. Рабочие организуют дорожки для гуляющих с собаками и озеленят территорию.

Ранее сообщалось, что в Приморском парке Победы хотят устроить общественный огород. Власти района решают вопрос о развитии инфраструктуры парка.