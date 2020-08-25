Мужчина в Ленобласти придушил отчима и сбил его на автомобиле

Санкт-Петербург, 25 августа. Полиция задержала в Ленобласти мужчину, придушившего отчима ради угона его автомобиля, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным правоохранителей, преступление произошло ночью 24 августа в лесном массиве в районе поселка Мичуринское. Безработный мужчина 1990 года рождения находился на заднем сидении автомобиля Мазда СХ7.

За рулем сидел его отчим 1983 года рождения. Подозреваемый накинул отчиму на шею шнурок и придушил, после чего вытолкнул его из машины. Он сел за руль и наехал на мужчину.

Полиция нашла тело погибшего с травмами головы, плеча и бедра, множеством ссадин. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали. Он находится в камере временного содержания, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга задушил менеджера компании, в которой работал. Он сам заявил о преступлении в полицию.