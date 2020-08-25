Полиция задержала в Ленобласти развращавшего школьницу безработного мужчину

Санкт-Петербург, 25 августа. Полиция задержала в Ленобласти мужчину, который подозревается в нападении на школьницу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

20 августа в полицию Петербурга обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

Инцидент произошел в поселке Вырица на берегу реки Оредеж. Позднее полиция задержала неработающего мужчину 1954 года рождения в садоводстве «Маяк».

Следственный комитет по Гатчинскому району возбудил уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае женщина обвинила массажиста в развращении своего пятилетнего сына.