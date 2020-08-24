Назван способствующий набору лишнего веса популярный напиток

Москва, 24 августа. Снискавший в последнее время особую популярность и любимый многими кофейный напиток «Раф», состоящий из эспрессо, молока, сливок, сиропов и прочих добавок, нельзя считать полноценным завтраком или перекусом. Кроме того, чрезмерное потребление этого напитка может привести к набору веса, рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Она пояснила, что добавление в кофе сахара, сливок и сиропов превращает его в высококалорийный продукт.

«При этом он не содержит нужного количества витаминов и минералов, это просто пустые углеводы и насыщенный жир. Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток», — рассказала специалист.

Диетолог также не видит большой пользы в добавлении в кофе альтернативных видов молока — орехового, овсяного или соевого. По ее словам, подобные добавки подойдут лишь тем, у кого непереносимость лактозы, потому что питательная ценность этих продуктов достаточно невысока, передает «Ридус».

«Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка», — говорит диетолог.

Эксперт пояснила, что натуральное коровье молоко содержит гораздо больше полезных аминокислот. При этом врач подчеркнула, что кофе нельзя считать полноценным завтраком. Если по утрам вы пьете только кофе, то во второй половине дня рискуете переесть и испортить себе пищеварение.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что если бы каждый человек в мире ежедневно пил хотя бы две чашки кофе, то от рака умирали бы на несколько сотен тысяч человек меньше.