Медики за сутки выявили 182 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 августа. Медики за прошедшие сутки выявили 182 случая коронавируса в Петербурге. Общее число случаев опасного заболевания в городе достигло 35 373. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что с начала пандемии в Северной столице выздоровели 25 215 пациентов, жертвами коронавируса стали 2342 человека.

Отмечается, что тест на коронавирусную инфекцию за сутки прошли более 10 тысяч петербуржцев. Под наблюдением медиков остаются более 300 человек. Из них около половины изолированы в обсерваторе, 11 пациентов соблюдают домашний режим, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 4744 новых случая опасной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 23,2% не имели никаких клинических проявлений болезни. Скончались 65 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 2456 пациентов.