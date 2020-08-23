Движение составов по «зеленой» ветке метро восстановили в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Движение поездов по «зеленой» ветке метро восстановили в Петербурге. Ранее составы перестали ездить от станции метрополитена «Беговая» до «Маяковской». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Примерно в 11.00 (по местному времени) появилось сообщение о том, что Невско-Василеостровская линия метро частично не работает из-за неисправного состава.

К настоящему моменту движение поездов по «зеленой» ветке восстановлено, специалисты выполнили все ремонтные работы в течение 40 минут.