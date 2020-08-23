Медики за сутки выявили 180 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Врачи за прошедшие сутки выявили 180 случаев коронавирусной инфекции в Петербурге. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки 63 петербуржца успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 4852 случая опасного заболевания в 83 регионах страны. Отмечается, что 23,6% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Также за прошедшие сутки зафиксировано 73 летальных случая.

Ранее сообщалось, что в Приморье выявили 84 новых случая коронавируса. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 100. С начала пандемии медики выявили 8959 случаев инфицирования. При этом 7168 приморцев выздоровели, в том числе 58 за минувшие сутки, передает deita.ru.