Петербуржцев пригласили послушать оперу Моцарта

Санкт-Петербург, 21 августа. Известную оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» в прямом эфире покажет телеканал «Санкт-Петербург».

Музыка гениального австрийского композитора прозвучит 22 августа. Ее сыграют под открытым небом на Парадном плацу Екатерининского дворца.

Петербуржцы смогут увидеть спектакль в эфире телеканала «Санкт-Петербург» и в соцсетях.

Напомним, что фестиваль стартовал в Петербурге 8 августа. В программу вошли четыре оперы. «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского сыграли в Петропавловской крепости.

«Русалка» Александра Даргомыжского прозвучала рядом с Елагиноостровским дворцом. Оперу Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки» горожане послушали у Смольного. Завершит фестиваль творение Моцарта.