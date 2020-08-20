Теплая погода без осадков сохранится в Петербурге до выходных

Санкт-Петербург, 20 августа. Погода будет малооблачной и без осадков 20 августа в Петербурге. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптики отметил, что в четверг средняя температура воздуха повысится в городе еще на несколько градусов. Днем в Северной столице воздух прогреется до плюс 25 градусов, в Ленинградской области столбики термометров будут фиксировать до плюс 26 градусов.

Скорость юго-восточного ветра будет достигать семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба.

При этом метеоролог отметил, что уже к выходным в Петербурге и области установится пасмурная погода, а в воскресенье возможны дожди. Температура воздуха в дневное время составит плюс 24 градуса, ночью воздух охладится до плюс 17 градусов.