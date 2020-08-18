Суд оставил в СИЗО подавшего апелляцию экстремиста Иванютенко

Санкт-Петербург, 18 августа. Приговоренный к трем с половиной годам колонии-поселения за незаконный сбыт взрывчатых веществ Владимир Иванютенко продолжает использовать апелляции, чтобы отбыть свой срок в СИЗО.

Последнее судебное заседание завершилось ничем, а Иванютенко вновь отправили в СИЗО. Не исключено, что именно это и является конечной целью осужденного, так как согласно закону в СИЗО день заключения идет за два. Иванютенко находится в заключении с февраля 2019 года, так что у него может получиться выйти на свободу уже в этом году.

Во время последнего заседания судья Санкт-Петербургского городского суда Людмила Кулаковская предприняла третью попытку рассмотрения апелляции Иванютенко, однако результат, как на прошлых заседаниях, оказался нулевым. Адвокат осужденного требовал вернуть дело на рассмотрение в Невский суд, утверждая, что суд первой инстанции якобы нарушил право подсудимого подать возражение на возникшую со стороны его же адвоката Крикуна апелляцию. Иванютенко заявил, что не ознакомился с жалобой собственного защитника, что вынудило судью перенести слушания на 10 сентября.

Напомним, что в феврале 2018 года мужчина был арестован при попытке передать элементы для создания самодельной бомбы своему «подельнику», которым выступил сотрудник полиции. По версии следствия, Иванютенко собирался совершить покушение на жизнь петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Федеральное агентство новостей ранее публиковало расследование, в котором объяснялось, как с террористом Иванютенко связан скандальный журналист «Новой газеты» Денис Коротков.