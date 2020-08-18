Новые электрокатамараны запустят по рекам Петербурга

Санкт-Петербург, 18 августа. Почти два десятка электрокатамаранов появится на реках Петербурга. Экологически чистый транспорт уже ходит по каналам города.

Первое электросудно курсирует в Петербурге в тестовом режиме. Такие суда комфортные и бесшумные, обеспечивают прекрасные условия для отдыха пассажиров.

На катамаране могут находиться до 90 пассажиров. Одной зарядки хватает на 14 часов при скорости 14,5 км/ч, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Сейчас мы разрабатываем целую линейку судов на четырех платформах. И для реализации этой масштабной программы строим верфь», — заявил представитель производителя Андриан Правдин.

В Петербурге планируется организовать сеть электрических заправок. На 16 береговых станциях появятся зарядки с подключением к сетям электроснабжения.