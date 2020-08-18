Мужчина на самокате в Петергофе ударил прохожего ножом

Петергоф, 18 августа. Неизвестный на черном самокате ударил в живот прохожего в Петергофе, сообщил осведомленный источник.

Нападение произошло в ночь на 18 августа на Царицынской улице. Пострадавший поступил в горбольницу №15 с проникающий ранением брюшной полости.

Состояние 36-летнего мужчины оценивается как тяжелое. По словам пострадавшего, неизвестный без видимых причин нанес ему ножевое ранение.

На вид хулигану было 40 лет, рост до 175 см, обычного телосложения. Нападавший ехал на электросамокате в черной одежде, пишут «Невские новости».

Еще один случай произошел в центре Петербурга, где молодого парня пырнули двое выходцев из Дагестана. Молодым людям не понравилось, что прохожий сделал им замечание.