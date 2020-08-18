Санкт-Петербург, 18 августа. В торжественных линейках Петербурга примут участие только первоклассники и выпускники. Остальные ученики сразу пойдут на уроки. Кроме того, праздничная часть пройдет в усеченном формате на свежем воздухе. На линейку выделят только 30 минут, а школьников должно быть не более 120 человек. Число гостей так же не должно превышать 120 человек, сообщили в правительстве Ленобласти.

Во всех ли школах Санкт-Петербурга будут торжественные линейки и как именно они пройдут, пока не ясно. Директора образовательных учреждений ждут рекомендаций из Смольного. По информации «Невских новостей», новый учебный год по всем традициям и в праздничной атмосфере точно встретят первоклассники и одиннадцатиклассники 70-й гимназии Петроградского района.

Проведение Дня знаний оказалось под вопросом из-за пандемии. Во всех российских школах запретили проведение массовых мероприятий до конца года. Кроме того, с 1 сентября в учебных заведениях водится масочный режим. Ранее обеспокоенность тем, что новый учебный год может вызвать новую вспышку заражения COVID-19 выразил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

И сейчас нужно понять, как мы начнем сентябрь с детскими садами, школами. COVID-19 — болезнь организованных коллективов. Инфекцией прежде всего поражаются те, кто пребывает в местах массового скопления: вирус легко распространяется в домах престарелых, среди военнослужащих, в образовательных учреждениях. Это общемировая статистика. Это надо принимать во внимание, — отметил эпидемиолог.

Не исключено, что в ряде регионов День знаний пройдет в онлайн-формате. Роспотребнадзор будет опираться на эпидемиологическую обстановку.