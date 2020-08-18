Петербуржцу воткнули нож в ногу после замечания хулиганам

Санкт-Петербург, 18 августа. Два молодых человека, которые приставали к прохожим на Дворцовой набережной в Петербурге, напали на парня с ножом, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Нападение произошло в ночь на 17 августа. По данным правоохранителей, 18-летний петербуржец сделал замечание двум уроженцам Дагестана.

В ответ на это молодые люди избили прохожего и ткнули ножом в ногу. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали 20-летнего Ислама и 21-летнего Арсена, пишет издание «Петербургский дневник».

Полицейские составили протокол о мелком хулиганства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников могут арестовать на 15 суток и наложить штраф до тысячи рублей.

Если будет возбуждено уголовное дело, выходцам из Дагестана грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уроженец из Средней Азии напал на женщину прямо на пляже и изнасиловал жертву.