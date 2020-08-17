Беглов рассказал об итогах прошедшей недели

Санкт-Петербург, 17 августа. Эпидемия коронавируса не мешает Санкт-Петербургу возвращаться к привычной жизни. Губернатор Северной столицы рассказал об итогах прошлой рабочей недели, сообщают «Невские новости».

Среди главных событий градоначальник отметил подписание соглашения между Смольным и «Почтой России» по возрождению Почтового квартала. Александр Беглов отметил, что Главпочтамт сохранит свои функции, а место станет любимым у горожан. Также Беглов сообщил, что госпиталь для ветеранов войн получил новое оборудование на сумму более двух миллионов евро. Отмечается, что с 17 августа стационар начал прием плановых больных. В помещения, где ранее располагались инфекционные отделения провели необходимую очистку.

Александр Беглов отметил работу коммунальных служб, которые ведут подготовку жилого фонда к зиме.

«70% жилых домов к зиме готовы. Энергетики начали подготовку позже, но многое успели сделать. Главное — не снижать темпы и не терять качества», — заявил губернатор Санкт-Петербурга.

Градоначальник сделал акцент на ремонтных работах в разных сферах городского хозяйства. Среди объектов кинотеатр «Максим» и исторический дом на улице Целибеева, в котором к концу года должны будут получить жилье 88 семей.