Санкт-Петербург, 17 августа. Необычное реалити-шоу «Мы не в музее» снимают в Петербурге, в нем участвуют городские художники.

По словам режиссера проекта Ильи Зверева, поначалу участники нервничали. Но сейчас они привыкли к камере, свету и что на съемочной площадке ходят люди.

В шоу соревнуются семь талантливых художников, они работают в разных стилях. Для победы им необходимо пройти три испытания — написать картины в сжатые сроки.

Съемки проходят в музее стрит-арта, финальное испытание проведут в другом месте. Победитель получит право создать масштабный арт-проект, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга запустили уникальное иммерсивное шоу с героями Федора Достоевского, Александра Пушкина и других российских классиков.