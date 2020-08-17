Более 20 внутренних и международных рейсов отменили в Пулково

Санкт-Петербург, 17 августа. Двадцать три рейса отменили в петербургском аэропорту Пулково, что подтверждается данными на электронном табло.

17 августа отменены пять рейсов в Анталью, один — в Даламан. Три самолета не полетят в Минск, еще два — в Душанбе.

Пассажиры нескольких самолетов не полетят в Ригу, Париж, Амстердам, Баку и Ереван. В Пулково отменены четыре внутренних рейса — в столицу, Сочи и Симферополь, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что в марте Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С 1 августа власти решили возобновить полеты в некоторые государства, среди которых Турция, Танзания, Великобритания.

Ряд стран начал принимать россиян, если у них есть недвижимость или вид на жительство.