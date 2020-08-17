Петербурженку сбросили с балкона третьего этажа

Санкт-Петербург, 17 августа. Трое мужчин сбросили женщину с балкона третьего этажа в Петербурге, пострадавшая получила травмы.

Инцидент произошел 16 августа на Вишерской улице. Скорая госпитализировала 38-летнюю женщину. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемые уже задержаны.

Хулиганами оказались мужчины в возрасте 20, 27 и 32 лет. Один из задержанных является гражданином соседнего государства. Ранее ему уже был запрещен въезд на территорию РФ.

Однако нарушитель получил паспорт на другое имя и снова въехал в Россию. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью женщины.