Коронавирус за сутки выявили у 163 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 16 августа. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 163 жителей Петербурга. С начала пандемии в городе выявлены 34 009 случаев опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что успешно побороли коронавирус 53 пациента, 10 человек скончались.

Новые случаи опасного заболевания также были выявлены в Ленинградской области — 28 за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 6373.

Всего за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 4969 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. При этом отмечается, что 25,8% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 68 человек, 3557 пациентов успешно побороли коронавирус и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.