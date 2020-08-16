Момент аварии с инспектором ГИБДД в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 16 августа. Мужчина на иномарке сбил инспектора ГИБДД в Петербурге и протащил его около 700 метров, зажав руку стеклом. Об этом сообщило ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на набережной Обводного канала около 05.30 в субботу. Полицейские остановили авто с архивными номерами. Пока полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение, завел авто и поехал.

«Один из инспекторов — 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, водителя автомобиля задержали, в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Инспектору понадобилась медицинская помощь, его состояние оценивается, как удовлетворительное.