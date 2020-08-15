Названы ограничительные меры по COVID-19, которые сохраняются в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 августа. Часть ограничительных мер отменят с 16 августа в Петербурге, однако большинство запретов, введенных из-за пандемии COVID-19, пока сохранится. Об этом сообщает РБК.

Так, с 16 августа власти разрешат возобновить работу учреждениям специального и дополнительного образования. При этом в городе сохраняется запрет на проведение спортивных и культурных массовых мероприятий в помещениях.

Также в Северной столице остаются закрытыми кинотеатры, театры, ночные клубы и дискотеки, площадь которых меньше 5 га. В торговых центрах все еще закрыты фуд-корты, детские комнаты, запрещена работа аттракционов, расположенных за пределами зданий, а также зоологических парков площадью более 5 га.

Продолжают действовать ограничения на некоторые виды социальных услуг, которые подразумевают досуговые, спортивные, или экскурсионные мероприятия. Посетителей пока не принимают в домах отдыха и санаториях круглогодичного действия. Работа учреждений среднего профессионального образования пока тоже запрещена.