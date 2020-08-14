Экологи обследовали затонувший в Финском заливе танкер Т-12

Санкт-Петербург, 14 августа. Сотрудники Русского географического общества осмотрели затонувший в Финском заливе танкер Т-12 времен Великой Отечественной войны.

Специалисты хотят извлечь нефтепродукты из танкера, которые угрожают экологии залива.

По словам научного консультанта экспедиции Андрея Лукошкова, на судне многое сохранилось. Вероятно, осталось и топливо.

«Пушки стоят, снаряды лежат, винтовки разбросаны», — рассказал Лукошков, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Основной объект нефтепродуктов вытек, но на судне все еще присутствуют токсичные вещества. Как рассказала эколог Ливия Ермакова, токсины опасны для морской среды и морских организмов. Необходимо предотвратить разлив нефтепродуктов, подчеркивает специалист.

Напомним, что в 1941 году на Т-12 эвакуировали танки таллинской Военно-морской базы. Рядом с островом Мощный его настигла немецкая авиация. Он затонул на глубине 65 метров.