Бронзовый памятник Цою установили в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 августа. Бронзовый памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою установили на улице Танкиста Хрустицкого в Петербурге.

Идею увековечить память о легендарном петербуржце предложили в 2009 году. Петербургский комитет по культуре и Фонд памяти Виктора Цоя организовал конкурс на лучший проект. Его выиграл скульптор Матвей Матушкин.

«Хотелось бы, чтобы памятник установили к 30-летию со дня гибели музыканта», – сказал Матушкин, его слова передает «Петербургский дневник».

Напомним, что 15 августа 1990 года Цой погиб в ДТП с автобусом в Латвии. По официальной версии, артист заснул за рулем, но поклонники не верят в это, поскольку авария произошла днем.

Некоторые считают, что Цой слушал свою музыку и отвлекся от управления автомобилем, спровоцировав ДТП.

Ранее сообщалось, что жители и гости Петербурга услышат хиты группы «Кино» во время ежегодного шоу «Поющие мосты».