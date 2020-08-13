Уникальную экскурсию запустили в Русском этнографическом музее

Санкт-Петербург, 13 августа. Сотрудники Российского этнографического музея в Петербурге разработали новый маршрут. Они покажут посетителям «закулисье» музея.

Эта часть музея скрыта от глаз. Во время карантина, когда залы были закрыты, сотрудники трудились в архивах. Они придумали интересные маршруты, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Теперь посетители смогут подняться под свод Мраморного зала и познакомиться с архитектурой этнографического музея. Посетителям выдают каски и просят везде следовать за гидом.

Гости увидят своими глазами привезенную из Швеции дезинсекционную камеру и хрустальный плафон. Им разрешат пройтись под крышей исторического здания.