Коммунальщики Санкт-Петербурга рассказали, как будут бороться с сосульками

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Санкт-Петербург, 13 августа. В эфире медиацентра «Патриот» зампредседателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерий Сапожников рассказал о подготовке городских служб к зиме.

В частности, речь шла о способах борьбы с наледью на кровле жилых домов. Чтобы избежать травматизма среди граждан, коммунальщики будут пользоваться так называемой технологией «прохладного чердака», когда температура под кровлей будет равно температуре на улице. Это поможет избежать надели.

«Кроме этого пользуемся методом Гаршина, известным еще с советских времен. Сейчас мы устанавливаем на карнизах греющий кабель, который не дает жидкости превращаться в наледь, и она уходит по водосточным трубам. Самое главное, чтобы водосточные трубы не леденели, и она решается тоже с помощью греющих кабелей», – добавил Валерий Сапожников.

При этом чиновник подчеркнул, что справиться с сосульками на балконах и балясинах невозможно.

«Проблема в том, что в районах со старой застройкой тротуары прилегают к жилым домам. При этом все забывают, что помимо кровель у этих домов много выступающих деталей - балконов, балясин и т.д., на которых тоже образуется наледь. Она образуется в период оттепелей, и никакая технология не поможет остановить образование наледей на балясине или на дереве», – подчеркнул чиновник.

Также Валерий Сапожников прокомментировал сезонное отключение горячей воды в домах, подключенных к большим котельным. Полностью избавиться от этих профилактических мероприятий невозможно, но коммунальщики стараются сократить сроки отключения.