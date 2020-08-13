Беглов поручил комплексно ремонтировать жилые дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал подходить к капитальному ремонту комплексно и выполнять работы в жилых домах одновременно.

Глава города объяснил, что приводить в порядок кровлю, подвалы и системы теплоснабжения нужно одновременно.

«Работе системы теплоснабжения нужно уделять особое внимание. Современный подход к этому сейчас предусматривает установку соответствующего оборудования, благодаря которому показания общедомового счетчика автоматически попадут в теплоснабжающую организацию», — заявил Беглов.

Кроме того, градоначальник поручил продолжать внедрять систему «умных» домофонов, которая позволяет открывать двери через приложение. Беглов отметил, что система защитит жильцов от нежеланных гостей и облегчит доступ в подъезд медикам скорой помощи. Современные домофоны способны извещать жильцов о ЧП, «раздавать» Wi-Fi и снимать на камеру визитеров.

Беглов также сообщил, что система «Безопасный город» была одобрена федеральными властями. Единая информационная система позволяет оперативно реагировать на ЧП. В Петербурге в рамках этой программы установили 50 тысяч видеокамер, к 2025 году их станет 178 тысяч.