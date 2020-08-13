Петербурженка пожаловалась на камеру в примерочной магазина Uniqlo

Санкт-Петербург, 13 августа. Жительница Петербурга пожаловалась на видеокамеру в примерочной магазина Uniqlo, расположенном в ТРК «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте.

Женщина рассказала, что собиралась примерить несколько вещей. В какой-то момент покупательница заметила камеру, направленную на нее.

Она не стала ругаться с сотрудниками магазина, но написала об инциденте в соцсетях. Официальный аккаунт Uniqlo оставил без ответа ее обращение.

Сотрудник Uniqlo подключился к решению проблемы и направил запрос в головной офис компании.

Ранее сообщалось, что в одной из женских консультаций Калининграда установили видеокамеру. Пациенткам не понравилось, что их снимают.