Петербуржцы стали донорами крови для пациентов городских больниц

Санкт-Петербург, 13 августа. Петербургский «Фонд Доноров» объявил акцию помощи пациентам городских больниц, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербуржцев приняли шесть станций переливания крови. Участниками акции традиционно стали студенты, работающая молодежь и горожане среднего возраста.

Процедура была быстрой и без очередей, для этого петербуржцы прошли электронную регистрацию. На станциях переливания крови выдавали средства индивидуальной защиты.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.