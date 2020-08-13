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Петербуржцы стали донорами крови для пациентов городских больниц

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Петербуржцы стали донорами крови для пациентов городских больниц

Санкт-Петербург, 13 августа. Петербургский «Фонд Доноров» объявил акцию помощи пациентам городских больниц, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербуржцев приняли шесть станций переливания крови. Участниками акции традиционно стали студенты, работающая молодежь и горожане среднего возраста.

Петербуржцы стали донорами крови для пациентов городских больниц

Процедура была быстрой и без очередей, для этого петербуржцы прошли электронную регистрацию. На станциях переливания крови выдавали средства индивидуальной защиты.

Петербуржцы стали донорами крови для пациентов городских больниц

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

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