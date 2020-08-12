Флаг с АПЛ «Курск» подарили музею школы №134 в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Мама капитана второго ранга Сергея Дудко, который служил на подводной лодке «Курск», передала музею петербургской школы №134 фрагмент Андреевского флага, с которым лодка ушла в последний поход.

Сергей Дудко не учился в 134-й школе, но она носит его имя. Мама моряка вместе с общественниками Петербурга помогла учебному заведению создать музей подводного флота, одна из экспозиций которого посвящена атомной подлодке «Курск» и ее экипажу.

Накануне в музей был передан фрагмент Андреевского флага размером 5 на 10 сантиметров. Он был помещен под специальную витрину, рядом с ним находятся кусочки корпуса АПЛ, болты, а также ракушки, прилипшие к наружной обшивке лодки, передает «Петербургский дневник».

«Музей появился 10 лет назад. Сейчас в нем есть лекционный зал, музей «Курска», музей других подлодок, например, «Комсомольца». А в зале, посвященном «Курску», имеется отдельный уголок Сергея Дудко», — рассказала директор школы Марина Никифорова.

Стоит отметить, что День памяти «Курска» для учащихся 134-й школы наступает в сентябре, потому что в августе школьнике уходят на каникулы. В этот день они посещают мемориал. В музей регулярно приезжают юнармейцы из других городов.