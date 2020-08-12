Здание Мариинского театра может пострадать из-за работ в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 12 августа. Любые подземные работы в метрополитене могут привести к обрушению здания Мариинского театра в Петербурге. Об этом заявил художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Гергиев выразил обеспокоенность состоянием Театральной площади, потому что этот объект имеет общенациональное значение. Он подчеркнул, что нельзя рисковать историческим зданием Мариинского театра.

«Консерватория и Мариинский театр — это едва ли не самая славная часть истории России. Ни один проект, связанный с метрополитеном, не может покуситься на эту историю», — заявил он.

Худрук считает, что искать выход из сложившейся ситуации следует сообща. Он отметил, что еще год-два концерты в здании будут проходить спокойно, передают «Невские новости».