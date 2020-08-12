В Петербурге сотрудники МВД ликвидировали напавшего на них террориста

Утром 12 августа сотрудникам полиции Санкт-Петербурга разослали ориентировку, согласно которой по городу на автомобиле ВАЗ-21099 передвигаются преступники. Об этом журналисту Федерального агентства новостей рассказал источник в правоохранительных органах. Машину остановили во Фрунзенском районе, в ней находился 27-летний Терман Алимагомедов. Силовики стали досматривать машину, а в процессе один из них наткнулся на схрон с боеприпасами, который был спрятан под капотом. В этот момент задержанный водитель ударил полицейского и стал убегать.

Преследование подозреваемого в терроризме и экстремизме закончилось на Боровой улице. Один из сотрудников МВД Петербурга догнал Термана Алимагомедова и попытался его задержать. В процессе потасовки уроженец Дагестана нападал на силовика и стал отбирать пистолет, после этого сотрудник полиции применил табельный пистолет и ликвидировал преступника несколькими выстрелами на поражение.

Согласно опубликованной на официальном сайте Росфинмониторинга информации, убитый Терман Алимагомедов входил в действующий перечень террористов и экстремистов. В перечне упоминаются физические и юридические лица, информация о которых доводится в рамках ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (далее — Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень)», — сообщалось на официальном сайте Росфинмониторинга.

По информации источников ФАН, 27-летний Терман Алимагомедов давно находился в поле зрения российских силовиков. Ранее уроженец Дагестана был судим по 222-й статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и дважды по 208-й статье УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». До 2015 года мужчина мог участвовать в незаконных боевых группировках иностранных государств.

На месте происшествия в автомобиле ВАЗ-21099 правоохранители нашли боевые патроны, обрез и винтовку Мосина. Также, по предварительной информации, ликвидированный уроженец Дагестана мог состоять в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

По факту ликвидации Термана Алимагомедова в Петербурге сотрудники ГСУ СК региона уже возбудили уголовное дело по 318-й статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящий момент силовики проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех деталей криминального инцидента.

1 Организация запрещена на территории РФ.