Память погибших моряков «Курска» почтят в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Траурные мероприятия пройдут в Петербурге в 20-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере «Курск».

«Мы вместе в эти дни хотим больше внимания уделить родственникам погибших. Сегодня должны делать все возможное, чтобы обезопасить наших военнослужащих на флоте, всех тех, кто находится рядом, чтобы никоим образом такое не повторялось, и чтить память», — заявил председатель городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

На Серафимовском мемориальном кладбище, где захоронены 32 члена экипажа «Курска», пройдет памятная церемония отдания воинских почестей с возложением венков и митинг.

Панихида по погибшим подводникам состоится в Николо-Богоявленском морском соборе в полдень.

Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, а также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту субмарины находились 118 человек.

Около 11 утра прогремели два взрыва на подводной лодке. 13 августа началась спасательная операция, 19 августа к российским спасателям присоединились норвежцы. Спасти моряков «Курска» не удалось.