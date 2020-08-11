Петербуржцам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Санкт-Петербург, 11 августа. Угроза второй волны коронавируса в Петербурге может быть хорошей возможностью заняться планированием своих денежных средств, считает финансовый консультант «Вашифинансы.рф» Наталья Колбасина. Эксперт убеждена, что вместо паники и обсуждения слухов в Сети нужно заняться подготовкой к такому сценарию.

Речь не идет о том, чтобы скупать гречку, макароны, а туалетную бумагу. Колбасина выделила несколько важных пунктов. Первый — это покупка средств индивидуальной защиты.

«Их можно купить заранее, не на годы конечно, но в достаточном количестве, чтобы просто не переплачивать потом», — поделилась специалист в беседе с «Невскими новостями».

Второй пункт — ревизия аптечки. Вообще, по словам Колбасиной, это должно стать полезной привычкой. Тоже касается и проверки запасов продуктов с большим сроком годности: круп, консервов.

В целом Наталья советует завести несколько полезных привычек, которые помогут всегда быть на чеку. В частности , ежемесячная ревизия аптечки позволит заблаговременно запастись необходимыми медикаментами.

«К началу сезонных заболеваний можно настроить или подключить кешбэк на покупки в аптеках», — посоветовала она.

Особое внимание Колбасина уделила формированию финансовой подушки безопасности.

«Надо смотреть реалиям в глаза и всерьез заняться финансовым планированием. Минимальный денежный запас должен быть в размере трех месячных расходов семьи», — подчеркнула консультант.

По ее мнению, самое время проверить свою кредитную нагрузку. Если она выше 30% от общего дохода семьи, стоит провести рефинансирование. Помимо этого, нужно погасить долги по ЖКХ и штрафам, если такие имеются.

Колбасина отметила, что у многих россиян во время пандемии расходы снизились почти на треть. Все это говорит о том, что люди избавились от ненужных расходов.