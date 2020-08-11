Петербуржцы испугались слухов о закрытии города на карантин в сентябре

Санкт-Петербург, 11 августа. Слухи о возможном закрытии Петербурга на карантин взбудоражил жителей Северной столицы. Вопрос о том, так ли это, они решили адресовать губернатору города Александру Беглову.

На его странице во «ВКонтакте» они оставили множество комментариев, уточняя, правда ли, что с 20 сентября город ждет вторая волна коронавируса, будут снова введены ограничительные меры и так далее. Некоторые из участников обсуждения не скрывали, что возможность этого повергает их в панику.

Так, одна из петербурженок призналась, что второго карантина люди просто не вынесут: не хватит ни моральных, ни материальных ресурсов. Другая ответила ей, что такой сценарий пугает всех, особенно, если горожане не научатся наконец пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Переживания петербуржцев были связаны и с тем, что в сентябре начнется новый учебный год, и им очень не хотелось бы, чтобы дети учились дистанционно. Мама будущих школьников обратилась к Беглову с просьбой объяснить, как в этом случае будет организована учеба первоклашек.

Напомним, власти неоднократно призывали население не верить фейкам, распространяемым в Сети, и доверять только проверенной информации. Одним из ресурсов, где можно получать подробную информацию о заболеваемости коронавирусом, является сайт стопкоронавирус. Там каждые сутки приводятся данные по числу заболевших, выздоровевших и умерших пациентов с COVID-19.

Сегодня также стало известно о регистрации первой российской вакцины от коронавируса нового типа. Иммунитет от нее должен сохраняться в течение двух лет. Первыми прививки смогут сделать медики и пожилые россияне.