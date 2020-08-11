Общественное пространство со скалодромом построят на берегу Финского залива

Санкт-Петербург, 11 августа. Общественное пространство со скалодромом появится на берегу Финского залива в Красносельском районе Петербурга, об этом рассказала глава района Олег Фадеенко.

По словам Фадеенко, в рабочую группу по благоустройству вошли представители администрации района, муниципальных образований, а также инициативные жители.

Планируется, что территорию на берегу залива разделят на несколько зон ― прогулочную и спортивную. В спортивной зоне появятся площадки для волейбола и баскетбола, а также скалодром с видом на залив. Кроме того, будут благоустроены смотровые площадки.

Конкурс на строительство уже завершился. Компания приступила к проектированию территории с учетом пожеланий местных жителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Надеюсь, что в середине сентября мы будем проводить общественное слушание по этому вопросу. Соберем наших жителей, еще раз обсудим перед началом согласования», — рассказал глава Красносельского района.

Первый этап строительства начнется в 2021 году. Завершить создание общественного пространства планируется в 2022 году.

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