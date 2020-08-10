Лысый незнакомец в спортивном костюме изнасиловал петербурженку у школы

Санкт-Петербург, 10 августа. Мужчина в спортивном костюме изнасиловал жительницу Петербурга, когда та находилась на пробежке.

Преступление произошло в ночь на 10 августа на Гражданском проспекте. Девушка вышла на школьный стадион, чтобы размяться. В какой-то момент к ней приблизился незнакомец и начал приставать.

Он обездвижил жертву и надругался над ней, после чего скрылся в неизвестном направлении. В полицию с заявлением об изнасиловании обратилась мать 29-летней пострадавшей.

Она рассказала, что девушка запомнила насильника. Он был лысый, на вид ему было около 40 лет. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Накануне в Кронштадте произошло еще одно изнасилование. Там на 40-летнюю женщину напал 21-летний парень.