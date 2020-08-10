Астроном рассказал, где петербуржцам наблюдать самый красивый звездопад года

Санкт-Петербург, 10 августа. Астроном Сергей Смирнов сообщил, что 12 и 13 августа жители Петербурга смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды.

По словам специалиста, в час ожидается до 110 метеоров.

«Это самый мощный и самый красивый метеорный поток для северного полушария», — отметил Смирнов, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

Увидеть падающие звезды можно в течение недели. Наблюдатели должны изолировать себя от внешнего источника света. Смирнов посоветовал одеться потеплее и выехать подальше от города — туда, где хорошо видно небо.

Ранее астролог рассказала, что ожидает россиян за неделю до новолуния.