Выпускникам вузов ФСИН вручили дипломы в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 августа. Выпускникам образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вручили дипломы в Петербурге, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Церемония состоялась на территории тюремного комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной. В мероприятии приняли участие Герой России Алексей Махотин, депутат Госдумы Светлана Журова, майор петербургского отряда спецназа «Тайфун» Николай Евтух.

После вручения дипломов выпускники возложили цветы к мемориальной доске погибших сотрудников УФСИН.

«Кресты» — бывший следственный изолятор в Петербурге, один из самых известных в России СИЗО. Сейчас здесь находится исправительно-трудовая колония.