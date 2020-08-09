Беглов заявил, что Петербург возвращается к культурной жизни

Санкт-Петербург, 9 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что с открытием международного фестиваля «Опера — всем» Северная столица возвращается к культурной жизни.

Накануне на территории Петропавловской крепости состоялось открытие фестиваля «Опера — всем», который начался с оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Перед гостями музыкального праздника удаленного выступил губернатор Петербурга.

«Дорогие друзья! В девятый раз фестиваль дарит любителям музыки радость. Это знак, что культурная жизнь возвращается в полной мере», — заявил Беглов.

Он добавил, что почетными зрителями фестиваля стали врачи петербургских больниц. Губернатор назвал медиков «героями нашего времени» и напомнил, что пока коронавирус не побежден, все должны соблюдать правила безопасности. Беглов отметил также, что благодаря современным технологиям «Оперу — всем» увидят во многих странах мира.