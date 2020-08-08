В Петербурге за сутки выявили 155 случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 8 августа. Врачи за минувшие сутки выявили 155 новых случаев коронавируса в Петербурге. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 32 730. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Петербург по-прежнему входит в пятерку российских городов с самым высоким уровнем суточной заболеваемости. Наибольшее число новых заболевших в Москве, Свердловской области и Подмосковье.

В сообщении также отмечается, что за прошедшие сутки успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 83 пациента, жертвами COVID-19 стали 10 человек. С начала пандемии в Северной столице зафиксировано 2416 летальных случаев, выздоровели 24 009 человек.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявили 5212 случаев коронавируса. Общее число случаев опасной инфекции в стране достигло 882 347.