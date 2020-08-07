Петербург вошел в тройку самых читающих городов России

Санкт-Петербург, 7 августа. Петербург попал в тройку самых читающих городов России. Специалисты определяли, в каком городе жители больше всего читают электронные и аудиокниги. Первые три позиции в рейтинге заняли Москва, Северная столица и Краснодар. Изучением данного вопроса занимались аналитики книжного сервиса MyBook.

Стоит напомнить, что 9 августа человечество будет отмечать Всемирный день книголюбов. В преддверии праздника специалисты проанализировали данные за последний год и составили рейтинг самых читающих городов РФ.

«В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар», — говорится в сообщении.

На четвертой строчке рейтинга расположился Новосибирск, а замыкает пятерку Екатеринбург.

По данным аналитиков, излюбленным у столичных книголюбов в минувшем году оказалось произведение Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». В Петербурге горожане чаще всего открывали электронную книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Читатели из Краснодара чаще всего останавливали свой выбор на книге «Привычка быть счастливым» Алекса Байхоу.

«Самый главный книголюб, по версии сервиса, живет в Ангарске. За последний год этот пользователь прочел и прослушал более 2300 книг», — говорится в сообщении.

При этом в Москве живет человек, на счету которого 2057 произведений, а в Казани мужчина прочел за год 1487 книг.