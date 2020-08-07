Коронавирус за сутки выявили у 157 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 7 августа. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 157 жителей Петербурга. С начала пандемии в городе были выявлены 32 575 случаев опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что Северная столица по-прежнему входит в пятерку лидеров по суточной заболеваемости среди российских городов. Ее опережает Москва, Подмосковье и Свердловская область.

За прошедшие сутки в Петербурге выздоровели 93 пациента. Общее число поправившихся граждан достигло 23 926.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлен 5241 случай коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 27,1% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 119 человек, 7235 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений.

Ранее заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Алексей Цигельник заявил, что в регионе наблюдается рост числа умерших пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, передает «Газета Кемерова».