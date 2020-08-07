Телебашня в Петербурге отключила подсветку в знак траура по погибшим в Бейруте

Санкт-Петербург, 7 августа. Петербургская телебашня отключила подсветку в ночь с 6 на 7 августа в знак траура по погибшим в ливанском Бейруте.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Трагедия унесла жизни 130 человек, пострадало более 5 тыс. жителей города.

Отмечается, что в петербургской телебашне обесточили все 644 светильника, расположенные в виде светящихся колец. Работают лишь сигнальные огни.

«Санкт-Петербург, как и весь мир, потрясен страшной трагедией в Бейруте, разделяет скорбь и боль невосполнимой утраты. Случившееся — это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям», — заявили в администрации Петербурга.

Ранее сообщалось, что российские кинологи наряду с другими специалистами отправились в Бейрут после взрыва в порту. Все собаки прошли специальную подготовку и приступили к работе. Пять из них ищут пострадавших, а одна — взрывоопасные вещества.