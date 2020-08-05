Петербуржцам напомнили о необходимости носить маски в метро

Санкт-Петербург, 5 августа. Власти Петербурга напомнили жителям и гостям города, что ситуация с коронавирусом пока остается непростой и масочный режим в общественном транспорте нужно соблюдать.

В среду в метро проверяли наличие масок у пассажиров. Жителей и гостей города без защитных средств не пускали в подземку. Это была вынужденная мера, поскольку большая честь горожан стала игнорировать требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте. К слову, данное требование относится не только к метро, но и к автобусам, трамваям и другим видам транспорта.

На сайте подземки в среду появилось напоминание о масочном режиме.

«До особого распоряжения пассажиры должны находиться на территории метрополитена в защитных масках и перчатках. Для удобства пассажиров эти средства индивидуальной защиты можно приобрести в киосках сети «Первая полоса», расположенных на каждой станции», — говорится в заявлении.

Напомним, метро Петербурга вернулось к обычному режиму работы с 13 июля.